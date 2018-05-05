فتح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في الجزائر إمكانية التملك للأشخاص الذين لا يحملون جنسية جزائرية من خلال «الإمتياز الفلاحي» والذي سيمكنهم من الاستفادة من الأراضي الفلاحية شريطة استغلالها والاستثمار فيها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

ومن المعروف أن «عقود الإمتياز الفلاحي» كانت تمنح حصرا للفلاحين الجزائريين حق استغلال الأراضي ل40 سنة قابلة للتجديد.

وحسب المادة الواردة في مسودة المشروع فإنه سيتم لأول مرة فتح مجال الامتياز الفلاحي أمام المستثمرين الأجانب وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص أو العام.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد أعلن عن احصاء 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية غير مستغلة، وأن الحكومة ستسهر على استغلال هذه الأراضي في مشاريع فلاحية كبرى.

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن رغبتها في إنشاء مناطق صناعية للحفاظ على المناطق الزراعية.