الشاي البارد يعالج الانتفاخ كثير من الأشخاص يعتقدون أن الشاي الأخضر الدافئ يساعد في فقدان الوزن، لكن دراسة جديدة أكدت أن تناول الشاي البارد يمكن أن يكون أكثر فعالية في مساعدتكم على التغلب على الانتفاخ.