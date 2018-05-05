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رقم الخبر: 218645 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الشاي البارد يعالج الانتفاخ

الشاي البارد يعالج الانتفاخ

كثير من الأشخاص يعتقدون أن الشاي الأخضر الدافئ يساعد في فقدان الوزن، لكن دراسة جديدة أكدت أن تناول الشاي البارد يمكن أن يكون أكثر فعالية في مساعدتكم على التغلب على الانتفاخ.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، اكتشف علماء سويسريون أن الشاي العشبي البارد يساعد على حرق السعرات الحرارية أكثر بكثير من الساخن المعتاد.

وقد وجد الباحثون أن تناول الشاي البارد يحرق المزيد من الطاقة بمعدل أكثر من ضعفين الشاي الساخن.

كما وجد باحثو جامعة فريبورج السويسرية، الذين قادوا الدراسة، أن الشاي البارد يشجع على أكسدة الدهون التي يتم حرقها وتطلق الطاقة. وأضاف الباحثون أن شرب الشاي مفيد للصحة، بما في ذلك مساعدة فقدان الوزن وخفض خطر الجلوكوما.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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