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رقم الخبر: 218642 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:22 الاقسام: رياضة  
تقدم جولدن نايتس على شاركس بدوري هوكي الجليد

تقدم جولدن نايتس على شاركس بدوري هوكي الجليد

أنقذ مارك أندريه فلوري 27 محاولة، وسجل أليكس توخ هدفين، خلال فوز فيجاس جولدن نايتس 5-3 على سان هوزيه شاركس بالمرحلة الثانية للأدوار الإقصائية لدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وتقدم بذلك جولدن نايتس 3-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، ويكفيه الفوز في المباراة المقبلة للتقدم إلى نهائي القسم الغربي.

وسجل دان جيراردي هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود تامبا باي لايتنينج للفوز 4-3 على بوسطن بروينز.

وتقدم لايتنينج 3-1 في السلسلة بمنافسات قبل نهائي القسم الشرقي

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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