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رقم الخبر: 218641 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:21 الاقسام: منوعات  
سيارة تتدلى من أحد الجسور في كندا والشرطة تعتقد بأنها مزحة

سيارة تتدلى من أحد الجسور في كندا والشرطة تعتقد بأنها مزحة

استيقظ سكان مدينة تورونتو الكندية، صباح الخميس، على مفاجأة غريبة، إذ وجدوا سيارة محترقة معلقة في واحد من أكثر الجسور ازدحاما في المدينة.

وعثرت الشرطة على سيارة زرقاء، وهي تتدلى بسلك معدني من جسر ميلوود في تورونتو، مما دفع السلطات للاعتقاد بأن الأمر جزء من تصوير فيلم في المنطقة، ليتضح لاحقا بأن ذلك غير صحيح.

وبدأت الشرطة تحقيقا في الواقعة، إلا أن ملابساتها لا تزال غير واضحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيارة بشكل مكثف، واعتقد البعض أن الأمر عبارة عن «مزحة»، فيما اعتبر آخرون أنه أمر قد يكون مرتبط بجريمة.

ونجح رجال الإطفاء في تخليص السيارة، فيما علقت الشرطة على الأمر بالقول إن ما أعاق رجال الشرطة من القيام بعملهم والاستجابة لذلك الموقف الطارئ اعتقادهم بأنها مجرد «مزحة».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اسكاي نيوز
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