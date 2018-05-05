بذور عباد الشمس أو المعروفة بـ « اللب السوري»، من أشهر أنواع المسليات التي يتناولها الكثيرون كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البروتين والحديد وفيتامين e، ولكن الإفراط في أي شيء قد ينقلب ضده، لذلك هناك أضرار عديدة للإكثار في تناول اللب السوري. ووفقا لما ذكره موقع livestrong.

اضرار اللب السوري (عباد الشمس)

-الاكثار من تناول اللب السوري يزيد من فرص الاصابة بالسمنة حيث انه يحتوى على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة والتي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.

-يزيد من فرص الاصابة بارتفاع ضغط الدم وبالتالي تؤثر على الاوعية الدموية وصحة القلب وتعرضه للجلطات والأزمات.

-يسبب مشاكل صحية عديدة ومنها تلف الكبد والكلى.

-يزيد من خطر الاصابة بالديدان.

-يسبب هشاشة العظام والتهاب في المفاصل.

-يسبب مشاكل عديدة للأطفال ويعرضهم للنزلات المعوية.

فوائد تناول اللب السوري

-يحتوي اللب السوري على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والحفاظ على خلايا البشرة ومقاومة التجاعيد.

- له دور فعال في علاج مرض الملاريا نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية هامة للصحة وتعزيز صحة الجهاز المناعى.

-يعمل على تسكين الألم وتقوة العظام وحمايتها من الالتهاب والتورم.

-يعزز صحة الجهاز العصبي وينشط الذاكرة.

-يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

-يمنع تساقط الشعر ويحميه من التلف والضعف.

-يحافظ على صحة الأسنان واللثة.

-يعالج التوتر والاكتئاب والقلق.

لذلك لا بد من الحد من تناول اللب السوري فهو في بعض الأحيان يكون مهما لصحة الجسم والشعر والبشرة وفي بعض الاحيان يضر الصحة ويعرضها لمشاكل صحية مزمنة، ولكن في حالة الافراط في تناوله أو تناول نوع غير مضمون.