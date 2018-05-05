شهدت مباراة دينامو موسكو وضيفه روبين، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، واقعة طريفة في المدرجات.

فقد التقط ثلاثة من مشجعي فريق دينامو موسكو، في آن واحد، قميص المدافع البوسني توني شونيتش، الذي ألقاه إلى المدرجات.

وقرر الشبان الثلاثة اللجوء إلى طريقة «طريفة» لحل «المعضلة»، بدلا من الشجار على القميص، لتحديد صاحب الحظ السعيد، فاحتكموا إلى لعبة شعبية قديمة وهي عبارة عن ثلاث حركات باليد، وترمز إلى، المقص والحجر والورق، وكل شيء من هذه الأشياء الثلاثة أقوى من الآخر أي، الحجر أقوى من المقص، والمقص أقوى من الورق، والورق أقوى من الحجر، وفاز الفتى «ستانيسلاف» في نهاية المطاف بالقميص وراح يقبله فرحا، وكأنه أحرز هدف الفوز في المباراة، رغم أنها انتهت بالتعادل السلبي.

ودعا نادي دينامو موسكو الشبان الثلاثة إلى مقره وحضور حصة تدريبية للفريق، كما قام بتكريمهم فقد أهدى كل واحد منهم قميصا، ولعب الشبان الثلاثة مع ثلاثة من لاعبي دينامو موسكو من بينهم توني شونيتش بتلك اللعبة، وربح اللاعب البوسني الرهان، ولكنه بالطبع لم يأخذ القميص.

ويحتل دينامو موسكو المركز الحادي عشر، برصيد 34 نقطة، ليبقى في منطقة شبح الهبوط إلى دوري المظاليم.

بينما يشغل روبين المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة.