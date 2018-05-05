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رقم الخبر: 218638 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:21 الاقسام: منوعات  
إنقاذ آلاف السلاحف المشعة النادرة من يد تجار في مدغشقر

إنقاذ آلاف السلاحف المشعة النادرة من يد تجار في مدغشقر

يعكف فريق من الأطباء البيطريين الأميركيين على إنقاذ ما يقرب من 11 ألفا من السلاحف المهددة بالانقراض بعد العثور عليها جائعة ومصابة بالجفاف داخل منزل في مدغشقر.

وقالت سوزي بارليت من جمعية المحافظة على الحياة البرية ومقرها حديقة حيوانات برونكس في نيويورك إن السلاحف المشعة، التي يعتبرها التجار ذات قيمة عالية، كانت مصابة بالجفاف لدرجة أن بعضها احتاج للبقاء في المياه لعدة أسابيع.

وأضافت أن البعض الآخر جرى حقنه بالسوائل وفي بعض الحالات بالمضادات الحيوية ومسكنات الألم.

وعثرت الشرطة على تلك السلاحف الشهر الماضي داخل منزل على إحدى الجزر حيث اعتقلت ثلاثة أشخاص ثم استدعت الخبراء البيطريين.

وقالت بارليت إن هذا النوع من السلاحف النادرة ذا قيمة كبيرة لدى التجار إذ أنه يقدم كوجبات شهية في بعض المناطق في آسيا أو يربى كحيوان أليف في مناطق أخرى.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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