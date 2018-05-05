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رقم الخبر: 218636 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 15:20 الاقسام: رياضة  
بليكانز يهزم وريورز بنصف نهائي القسم الغربي
بدوري السلة الأمريكي

بليكانز يهزم وريورز بنصف نهائي القسم الغربي

سجَّل أنطوني ديفيز 33 نقطة، واستحوذ على 18 كرة مرتدة ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز (119-100) على جولدن ستيت وريورز، بالمباراة الثالثة بينهما بسلسلة قبل نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الجمعة.

وقلص بليكانز الفارق إلى (2-1) مع وريورز حامل اللقب، وستُلعب المباراة الرابعة في نيو أورليانز، بالسلسلة التي يحسمها الأفضل في 7 مباريات.

كان كلاي طومسون الأفضل من صفوف وريورز، الطامح إلى إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة في 4 سنوات، حيث سجل 26 نقطة، مقابل 22 لكيفن دورانت.

وشارك ستيفن كوري، في مباراته الثانية وبدأ أساسيًا لأول مرة منذ تعافيه من إصابة بالركبة، وسجَّل 19 نقطة.

وسيلعب الفائز في هذه السلسلة مع هيوستون روكتس، أو يوتا جاز في نهائي الغرب، وتقدم روكتس (2-1) في السلسلة بعد فوزه (113-92) على يوتا.

وسجل إيريك جوردون 25 نقطة للفريق الفائز وهو نفس رصيد جيمس هاردن الذي مرر 12 كرة حاسمة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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