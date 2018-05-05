رصد شريط فيديو لحظات مروعة، نهش فيها دب أسود جسد رجل هندي، حاول التقاط صورة «سيلفي» معه، على مرأى من عدة أشخاص فشلوا في انقاذه.

وأفادت صحيفة «odishasuntimes» الهندية بأن سائق سيارة الأجرة برابهو بهاتارا، كان ينقل مجموعة من الضيوف في ولاية أوديشا شرقي الهند عندما لمح دبا يسير بجانب الطريق، وأراد التقاط صورة مع الحيوان المفترس.

وترجل السائق من سيارة الأجرة، على الرغم من معارضة الركاب، وبعدما اقترب من موقع الدب بدأ بتجهيز نفسه من أجل الصورة المنتظرة.

لكن حظه العاثر قاده إلى الموت، إذ انزلق صوب مستنقع حيث يوجد الدب، وهناك باغته الحيوان المفترس ونهش جسده. ووقع الحادث، بالقرب من غابة بمقاطعة نابرنجبير، حسب الصحيفة.

ويظهر في الفيديو أشخاص حاولوا إبعاد الدب عن السائق عبر رشقه بالحجارة، لكن يبدو أن ذلك زاد من غضب الحيوان الضخم، الذي بادر السائق بضربات قوية في الرأس والعنق.