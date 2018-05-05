تبدأ الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى بين لاعبات التنس المحترفات، رحلة الدفاع عن لقب بطولة مدريد المفتوحة، التي تنطلق غدا الإثنين ، أمام الروسية إكاترينا ماكاروفا، وفقا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت الجمعة.

وتستهل الدنماركية كارولين فوزنياكي، مشوارها بالبطولة أمام الأسترالية داريا جافريلوفا، بينما تواجه الإسبانية جاربين موجوروزا، نظيرتها الصينية شواي بينج.

وبحسب القرعة، قد يشهد دور ربع النهائي مواجهات بين سيمونا هاليب مع الأمريكية ماديسون كيز، والأمريكية سلوان ستيفنز مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، وجاربين موجوروزا مع الروسية داريا كاساتكينا.

من جهة أخرى بلغت التشيكية بترا كفيتوفا، المرشحة الثانية للقب، نهائي بطولة براغ للتنس بعد فوزها على الصينية شواي تشانج بنتيجة 7-6 (8-6) و6-0 في ساعة و20 دقيقة لتضرب موعدا مع الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو.

بينما تجاوزت الرومانية ميهيلا بوزارسينيسكو، المرشحة السابعة للقب، الإيطالية كاميلا جورجي في نصف النهائي بواقع 4-6 و6-3 و7-5 في نحو ساعتين ونصف، وستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين كفيتوفا وبوزارسينيسكو.