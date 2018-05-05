أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة، إيقاف الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لأربع مباريات، بداعي إهانة الحكم خلال مباراته ضد أرسنال ضمن الدوري الأوروبي.

وتعرض دييغو سيميوني للطرد يوم الخميس 26 أبريل الماضي، لاحتجاجه على قرار حكم مباراة الذهاب ضمن الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم ضد أرسنال بعد أن أشهر الأخير البطاقة الحمراء في وجه الكرواتي شيمي فرسالكو مدافع أتلتيكو مدريد.

وقضى المدرب الأرجنتيني مباراة من هذه العقوبة بعد أن شاهد من المدرجات، فوز فريقه على أرسنال بهدف وحيد الخميس في لقاء الإياب وتأهل إلى نهائي يوروبا ليغ.

وذكر الاتحاد الأوروبي إنه فرض على دييغو سيميوني غرامة مالية قدرها عشرة آلاف يورو، إضافة إلى إيقافه لمدة أربع مباريات وهذا يعني أنه سيغيب عن نهائي الدوري الأوروبي أمام أولمبيك مرسيليا الفرنسي يوم 16 مايو الجاري في مدينة ليون الفرنسية.

كما عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي النادي الإسباني بغرامة عشرة آلاف يورو أيضا، بسبب رمي جماهيره مقذوفات على أرض الملعب.