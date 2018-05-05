أمرت المحكمة العليا في الهند، بوضع خطة لضمان رعاية تاج محل وتقديم تقرير بحلول، الأربعاء، وذلك بعد أن بدأ اللون الأبيض الناصع الذي يميز المكان، يتحول إلى اللون الأخضر والأصفر بعض الشيء.

وبدأ النصب الشهير، الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان لزوجته المفضلة في مدينة أغرا شمالي الهند، يفقد بريقه منذ سنوات.

وقال الخبراء إن تلوث الهواء والحشرات المهاجرة يهددان النصب من خلال تغير لونه إلى اللون الاصفر والأخضر والأسود، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ورغم قيام المسؤولين بتنظيف الجزء الخارجي من تاج محل بطين خاص، قال المحامي إم سي ميهتا، الذي رفع القضية إلى المحكمة، إن ذلك لم يكن كافيا.