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رقم الخبر: 218630 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 11:51 الاقسام: محليات  
روسيا:سنستمر بالاتفاق النووي حتي ان لم تكن امريكا

روسيا:سنستمر بالاتفاق النووي حتي ان لم تكن امريكا

قال رئيس دائرة شؤون الحد من التسلح في الخارجية الروسية ان الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي سيؤثرسلبا عليها وهو نقض للاتفاق وسنستمر بتنفيذه.

 قال رئيس دائرة شؤون الحد من التسلح في الخارجية الروسية ان الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي سيؤثرسلبا عليها وهو نقض للاتفاق وسنستمر بتنفيذه.
واضاف 'فلاديمير يرماكف' في تصريح له : نتمي ان تتصرف الولايات المتحدة الامريكية بشكل مدروس فاذا انسحبت من الاتفاق المصادق عليه من مجلس الامن الدولي يجب وضع عقوبات عليها لذا عليها اتخاذ القرار الصحيح في هذا الشأن مبينا ان روسيا هي الفائزة حتي وان انسحبت امريكا.
وتابع ان روسيا ايضا هي الفائزة لان التعاملات الاقتصادية و تطوير العلاقات التجارية مع ايران سيكون اكثر سهولة .
وصرح رئيس دائرة شؤون الحد من التسلح في الخارجية الروسية انه اذا انسحبت امريكا من الاتفاق النووي فان روسيا ستدرس الاتفاق الدولي بما يلائم مصالحها الوطنية فسنقوم بوضع اطار عمل سيكون مقبول من الاوروبيين والصين فاذا كان يتوافق مع مصالحنا فسنستمر بتنفيذه.
وبين 'يرماكف' انه اذا توصلنا الي نتيجة ان امريكا ستنسحب من الاتفاق فسنقوم بالتفكير باجراءات لاحقة .
وقال الدبلوماسي الروسي ان مجلس الامن الدولي لايتداول وضع عقوبات جديدة علي ايران فامريكا هي من تنقض الاتفاق الدولي ولايمكن اصدار قرارات دولية جديدة ضد ايران.

 

 
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