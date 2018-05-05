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رقم الخبر: 218628 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 11:46 الاقسام: اقتصاد  
إيران وهولندا تبرمان اتفاقيتين للتعاون الزراعي

إيران وهولندا تبرمان اتفاقيتين للتعاون الزراعي

وقعت إيران وهولندا في اطار الاجتماع الثاني للجنة الزراعية المشتركة اتفاقيتين للتعاون المشترك.

وقعت إيران وهولندا في اطار الاجتماع الثاني للجنة الزراعية المشتركة اتفاقيتين للتعاون المشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الزراعية الايرانية الهولندية المشتركة، الذي عقد في لاهاي، خلال الفترة من الاربعاء حتى الجمعة، بحضور الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز الابحاث والتعليم والترويج الزراعي أسكندر زند والوفد الهولندي برئاسة مساعدة وزير الزراعة الهولندية السيدة ماريوليان سونما.
وتتضمن الاتفاقيتان التعاون في المجالات البحثية والتعليم المهني والاستثمارات المشتركة وتسويق المحاصيل الزراعية وادارة المياه والتربة.
ويشمل الاتفاق مع جامعة "فاخنينغن" التعاوي في مجال التعليم التطبيقي وزيادة انتاجية زراعة البطاطا والانتاج في الاراضي المالحة والثروة السمكية والامن الغذائي والارتقاء بمردود نظام الابحاث الزراعية.
يذكر أن اللجنة الزراعية المشتركة تاسست في اطار الاتفاق المبرم بين وزراء الاقتصاد والزراعة في البلدين قبل نحو عامين وفريق العمل الاعلى لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
 

 

 
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