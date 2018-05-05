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رقم الخبر: 218627 تاريخ النشر: أيار 05, 2018 الوقت: 11:41 الاقسام: محليات  
جهانغیري يهنئ بتعيين رئيس وزراء قرغيزيا

جهانغیري يهنئ بتعيين رئيس وزراء قرغيزيا

هنّأ النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، محمد علي ابوالقاضيف بتعيينه رئيسا لوزراء قرغيزيا.

هنّأ النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، محمد علي ابوالقاضيف بتعيينه رئيسا لوزراء قرغيزيا.
واعرب جهانغيري، في برقية وجهها لابوالقاضيف بهذه المناسبة يوم السبت، عن ثقته بتمتين الاواصر بين ايران وقرغيزيا اكثر مما مضى بفضل التعاون ودعم كلا البلدين في سياق تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل خلال المرحلة المقبلة.




 

 
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