هنّأ النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، محمد علي ابوالقاضيف بتعيينه رئيسا لوزراء قرغيزيا.

واعرب جهانغيري، في برقية وجهها لابوالقاضيف بهذه المناسبة يوم السبت، عن ثقته بتمتين الاواصر بين ايران وقرغيزيا اكثر مما مضى بفضل التعاون ودعم كلا البلدين في سياق تحقيق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل خلال المرحلة المقبلة.









