عقد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، حسين جابري انصاري في روما، لقاءات ومحادثات مع هيلغا شميدت، نائبة فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، والمدراء العامين السياسيين والامنيين في وزارات خارجية كل من ايطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا، بخصوص الأزمة اليمنية.

وتبادل جابري انصاري مع المسؤولين الاوروبيين الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف جوانب الازمة في اليمن، وخاصة تفاقم الوضع الانساني والخطوات الأولى لبناء الثقة من أجل حل هذه الازمة.

الجدير بالذكر ان الجولة الاولى من هذه المحادثات بشأن اليمن، جرت في كانون الثاني/يناير 2018 في ميونيخ بألمانيا، وحسب الإتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس في روما، ستعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو 2018 في بروكسل مقر الاتحاد الاوروبي.

وكان جابري انصاري التقى في وقت سابق الخميس، مع لوكا جون سانتي، المدير العام للشؤون السياسية والامنية بالخارجية الايطالية، وتبادل معه وجهات النظر والآراء بشأن الأزمات الاقليمية والتعاون بين ايران وايطاليا من اجل حل هذه الازمات.

وعقب المباحثات مع ايران حول القضايا الاقليمية، أعلن الاتحاد الاوروبي ان المشاورات السياسية والتي تركزت على الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن كانت بناءة.

واعلن المتحدث باسم لجنة الاجراءات الخارجية للاتحاد الاوروبي في بيان اصدره، ان المشاورات السياسية للاتحاد الاوروبي واربع دول اوروبية مع ايران حول القضايا الاقليمية جرت في الثالث من شهر مايو/ ايار في مدينة روما برئاسة هيلغا اشميد سكرتيرة لجنة الاجراءات الخارجية للاتحاد الاوروبي واربعة دول اوروبية (فرنسا والمانيا وايطالية وبريطانيا) على مستوى المدراء السياسيين فيما ترأس حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية الوفد الايراني.

واضاف البيان: ان هذه هي الجولة الثانية من المباحثات في هذا الاطار عقب اللقاء على هامش مؤتمر ميونيخ الامني في فبراير 2018 وقد ركزت على الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن وكانت بناءة.

وجاء في ختام البيان: ان المشاركين اتفقوا على عقد الجولة المقبلة من المباحثات في المستقبل القريب بالعاصمة بروكسل.

