اعتبر مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، السياسات المتغطرسة لبعض القوي الدولية خاصة اميركا على الصعيدين الاقليمي والدولي بانها السبب في انعدام الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في تصريح ادلي به دهقاني خلال لقائه وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين اصل اوف في العاصمة دوشنبة على هامش انعقاد المؤتمر الدولي حول مكافحة الارهاب والتطرف.

واستعرض مساعد الخارجية الايرانية احدث تطورات الاوضاع المتعلقة بالاتفاق النووي وموقف ايران في هذا الصدد، واشار الى التداعيات السلبية للسياسات المتغطرسة لبعض القوي الدولية خاصة اميركا على الصعيدين الاقليمي والدولي، واعتبرها بانها السبب الاساس في ايجاد حالة عدم الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه دهقاني الى اجراءات وخبرات ايران في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، معلنا استعداد طهران للتعاون مع طاجيكستان وسائر دول المنطقة في هذا المجال.

من جانبه اشاد وزير خارجية طاجيكستان بمنجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات والمبنية على الطاقات والامكانيات الذاتية وقال، ان اي منجز تحققه ايران هو منجز لطاجيكستان.

ودعا اصل اوف الى تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون في اطار المنظمات الاقليمية والدولية مثل التعاون الاسلامي و ايكو والامم المتحدة.

واشار الى دعم طاجيكستان الدائم للاتفاق النووي، واكد ضرورة التزام جميع الاطراف به، مرحبا بمبادرة نظيره الايراني في مجال ايجاد شبكة امنية اقليمية.

وفي اللقاء رحب الجانبان بتطوير العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بين البلدين في مختلف المجالات، واعربا عن القلق من المحاولات الرامية لزعزعة الامن في شمال افغانستان عبر نقل ارهابيي تنظيم داعش الى هذه المنطقة، واكدا ضرورة تعاون دول المنطقة للتصدي لهم.

من جانبه التقى محمود فرازنده مساعد وزير الخارجية الايراني و المدير العالم لقسم آسيا و اوقيانيا بالوزارة في بيونغ يانغ بمساعد وزير خارجية كوريا الشمالية.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا شرق آسيا والتحولات التي شهدتها شبه الجزيرة الكورية.

يذكر بأنّ هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية وجهتها وزارة خارجية كوريا الشمالية الى مساعد وزير الخارجية الايراني

