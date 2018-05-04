أصيب عددٌ من الفلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني والعشرات بالاختناق الشديد بعد ظهر اليوم الجمعة في مخيمات العودة قرب السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، في الجمعة السادسة من مسيرة العودة والتي أطلق عليها "جمعة عمال فلسطين".

أصيب عددٌ من الفلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني والعشرات بالاختناق الشديد بعد ظهر اليوم الجمعة في مخيمات العودة قرب السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، في الجمعة السادسة من مسيرة العودة والتي أطلق عليها "جمعة عمال فلسطين".

ويُسمع أزيز الرصاص الإسرائيلي من حين إلى آخر على طول حدود القطاع، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة عشرة فلسطينيين على الأقل اليوم جراء استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وكان الآلاف من الفلسطينيين توافدوا منذ ساعات صباح اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة لاحياء مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار الصهيونيوالتي أطلق عليها جمعة "عمال فلسطين".





