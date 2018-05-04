قال رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، اليوم الجمعة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لمواجهة قرار إنسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ان محمود واعظي اشار في تصريح له من مدينة مشهد المقدسة الى ان زيارة الرئيس الايراني الاسبوع المقبل الى هذه المدينة ستحظى بإهمية كبيرة.

ونوه رئيس مكتب الرئيس الايراني الى انه تم منذ عدة أشهر اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة إنسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قائلا، مستعدون لمواجهة هذا القرار بشكل منطقي.

وأضاف، قمنا بالتخطيط اللازم بشكل لا يترك القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي أي تداعيات تذكر.