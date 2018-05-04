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رقم الخبر: 218611 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
الكيان الصهيوني يرى ان ايران هي السبب في هزيمته وفشله في دعم داعش

الكيان الصهيوني يرى ان ايران هي السبب في هزيمته وفشله في دعم داعش

أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، بأن الكيان الصهيوني يرى ان ايران هي السبب في هزيمته وفشله في دعم داعش، لذلك يحاول التعويض عن هزيمته باختلاق الاكاذيب ضد البرنامج النووي الايراني.

أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، بأن الكيان الصهيوني يرى ان ايران هي السبب في هزيمته وفشله في دعم داعش، لذلك يحاول التعويض عن هزيمته باختلاق الاكاذيب ضد البرنامج النووي الايراني.
وفي حديثه لوكالة انباء فارس، أشار علاء الدين بروجردي الى ردود الفعل إزاء التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع الصهيونية، بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان هذه التصريحات لا قيمة لها، بحيث إن وسائل الاعلام الصهيونية نفسها سخرت منها.
وصرح: لا احد على الصعيد العالمي وضع تصريحات نتنياهو موضع الجد.. فتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني لا أهمية لها حتى أنها لا تستحق الرد.
ورأى بروجردي ان هدف نتنياهو من هكذا تصريحات بشأن البرنامج النووي الايراني، هو استعطاف أميركا وإقناعها بأن ايران انتهكت الاتفاق النووي، وقال: ان الكيان الذي يمتلك 200 رأس نووي، ولا يرضخ لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسعى لكسب الاهتمام العالمي لتجييره ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
 

 
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