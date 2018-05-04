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رقم الخبر: 218610 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
10 شركات ايرانية ستصدر ادوية واجهزة طبية الي سلطنة عمان

10 شركات ايرانية ستصدر ادوية واجهزة طبية الي سلطنة عمان

أعلن السفير الايراني في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، انه بموافقة الحكومة العمانية ستقوم 10 شركات ايرانية بتصدير الأدوية والأجهزة الطبية الى سلطنة عمان قريباً.

أعلن السفير الايراني في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، انه بموافقة الحكومة العمانية ستقوم 10 شركات ايرانية بتصدير الأدوية والأجهزة الطبية الى سلطنة عمان قريباً.
وأشار السفير نوري شاهرودي الى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد يضم مدراء من القطاعين العام والخاص في مجال الأدوية والأجهزة الطبية الايرانية الى سلطنة عمان، وقال: ان هذا الوفد الذي ترأسه مدير عام الشؤون الدولية في وزارة الصحة محسن أسدي لاري، عقد خلال زيارته التي استغرقت 3 أيام ثاني اجتماع لفريق العمل المشترك في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، حيث تم الإتفاق على تنمية العلاقات بين البلدين في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك التدريب والتعليم في مجال الطب والأدوية.
وأوضح السفير نوري شاهرودي بأن الوفد الايراني قام كذلك بزيارة الى أكبر شركة لاستيراد وتوزيع الأدوية في عمان وهي (عمان فارمسي) وتعرف عن كثب على أنشطة هذا البلد في مجال الأدوية ووارداتها. وصرح السفير الايراني بأن القطاع الخاص الايراني التقى مدير عام شؤون المناقصات في وزارة الصحة العمانية واطلع أعضاء الوفد على كيفية إعلان المناقصات في مجال الأدوية في عمان. وتقرر أن يشارك القطاع الخاص الايراني في معرض (السياحة الصحية) في عمان وأن يشارك الجانب العماني في معرض  Iran-Health  في ايران.

 

 
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