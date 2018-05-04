اعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الاميرال "علي فدوي" انه تم منذ انتهاء الحرب المفروضة ولحد الآن اعتقال اميركيين اربع مرات في مياه الخليج الفارسي.

وقال الاميرال فدوي خلال لقائه ممثل الولي الفقيه بمحافظة بوشهر (جنوب ايران) : ان محافظة بوشهر لها تاريخ طويل في حماية وهذه الوتيرة لاتزال مستمر.

واضاف: ان احد دلائل ذلك هو وعي الشعب الذي دافع عن البلاد بقيادة المرجعية الدينية.

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري قائلا: انه تم منذ انتهاء الحرب المفروضة (الحرب التي شنها نظام صدام البائد على ايران) ولحد الآن اعتقال اميركيين اربع مرات في المياه الاقليمية الايرانية في الخليج الفارسي، وآخرها كان في يناير/ كانون الثاني 2016 في مياه محافظة بوشهر.

واعرب فدوي عن أمله في تحقيق الشعب الايراني مزيدا من النجاحات خلال العام الجاري العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

واكد فدوي ان ايران بلغت مستوى من الثبات والردع للدفاع عن البلاد بحيث ان على الاعداء ان يبحثوا عن قوة ردع لهم في مواجهة القوات المسلحة الايرانية.

واضاف: ان تقديم الحرس الثوري 40 ألف شهيد من اجل حماية وصيانة الثورة الاسلامية هو جزء صغير من التضحيات التي قدمتها هذه القوة الشعبية من اجل بقاء واستمرار نظام الجمهورية الاسلامية، وسندافع بكل امكانياتنا من اجل المحافظة على الثورة الاسلامية ومنجزاتها.

بدوره اعلن رئيس جامعة الدفاع الوطني العميد احمد وحيدي ان الكيان الصهيوني يتجه نحو الانهيار ويسعى لانقاذ نفسه عبر سياسة الاسقاط .

وتطرق العميد وحيدي الى دور القوات المسلحة في تعزيز البنية الدفاعية والاقتصاد الدفاعي وقال ان العدو يسعى لخلق مشاكل لبلدنا عبر الغزو الاقتصادي مشيرا الى ان الاقتصاد الدفاعي بامكانه ان يلعب دورا مؤثرا في هذا المجال وان القوات المسلحة تلعب بدورها ان تلعب هنا دورا تنفيذيا وكذلك دور الاسناد .

وحول ممارسات رئيس وزراء الكيان الصهيوني ضد ايران وتصريحاته التي لا اساس لها قال العميد وحيدي ان هذا الكلام لاقيمة له بالنسبة لنا ولاتكشف سوى عن التدني الفكري والسياسي لمسؤولي هذا الكيان واضاف انهم يحاولون من خلال هذه المسرحيات ضد ايران التغطية على مشاكلهم الداخلية .

وتابع ان الكيان الصهيوني يتجه نحو الانهيار وان رئيس وزراء هذا الكيان ملاحق قضائيا بسبب الفساد وهو يحاول انقاذ نفسه من خلال الاسقاط .

