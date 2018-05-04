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رقم الخبر: 218608 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 17:01 الاقسام: دوليات  
المعارضة تدعو الفنزويليين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

المعارضة تدعو الفنزويليين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

دعت المعارضة الفنزويلية الخميس إلى ترك شوارع البلاد مقفرة والامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم 20 مايو الجاري، وطلبت من خصوم الرئيس نيكولاس مادورو الانسحاب من السباق.

وحضّت طاولة الوحدة الديموقراطية، وهي التحالف الرئيسي للمعارضة الذي قرر مقاطعة الانتخابات، الفنزويليين في بيان على "عدم المشاركة، وترك شوارع البلاد مقفرة" كدليل على "رفض نظام مادورو والاحتيال الانتخابي".

وينافس الرئيس مادورو الذي يترشح لولاية جديدة تتيح له الحكم حتى 2025، المعارض التشافيزي هنري فالكون.

وقالت النائب المعارضة ديلسا سولورزانو خلال مؤتمر صحافي "نواصل دعوة فالكون إلى رفض المشاركة في هذه المهزلة".

وزاد مادورو، الذي يعتمد بشكل خاص على دعم الجيش والفقراء، إمدادات الأغذية بأسعار مدعومة إلى الأحياء

الفقيرة في الأسابيع الأخيرة، وسرّع من تسجيل المؤيدين الجدد لحزبه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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