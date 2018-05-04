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رقم الخبر: 218605 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 17:00 الاقسام: دوليات  
موسكو: قضية سكريبال تضر التعاون الأمني مع لندن
المتهم بالتخطيط لقتل تيريزا ماي يبرئ نفسه

موسكو: قضية سكريبال تضر التعاون الأمني مع لندن

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مساعد وزير الخارجية قوله يوم الجمعة: إن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا سيضر بالتعاون بين بريطانيا وروسيا في حفظ الأمن في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في يونيو حزيران.

ونسبت الوكالة إلى أوليج سيرومولوتوف قوله ردا على سؤال بشأن مدى تأثير ذلك على التعاون في مكافحة الإرهاب بين روسيا وبريطانيا استعدادا لكأس العالم بالتأكيد سيكون له تأثير.

وعلى الجانب البريطاني قال رجل متهم بالتخطيط لقتل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمام محكمة في لندن يوم الجمعة إنه غير مذنب بإرتكاب جرائم إرهابية.

ونعيم الرحمن، وهو من سكان شمال لندن، متهم بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة عند بوابة داوننج ستريت حتى يتسنى له الوصول إلى مكتب ماي وقتلها وسط الفوضى التي ستعقب الانفجار.

ومثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن قبل محاكمته المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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