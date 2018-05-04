تواصل أمريكا تدخلاتها بشؤون الصين لاسيما في حدودها البحرية (بحر الصين الجنوبي)، حيث قال البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة أثارت مع الصين مخاوفها المتعلقة بنشر أسلحة في بحر الصين الجنوبي وستكون هناك عواقب قصيرة وبعيدة الأمد على ذلك.

وكانت شبكة (سي.إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية ذكرت يوم الأربعاء نقلا عن مصادر على معرفة مباشرة بتقارير مخابرات أمريكية أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو في ثلاث من قواعدها في بحر الصين الجنوبي.

ولدى سؤالها عن التقرير قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في إفادة صحفية روتينية يوم الخميس: نحن على دراية تامة بالتسليح الصيني في بحر الصين الجنوبي. طرحنا تخوفاتنا بشكل مباشر مع الصينيين عن ذلك وسيكون هناك عواقب قصيرة وطويلة الأمد. ولم توضح ساندرز طبيعة هذه العواقب المحتملة.

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن المخابرات الأمريكية رصدت مؤشرات على نقل الصين بعض أنظمة الأسلحة إلى جزرها الصناعية في أرخبيل سبراتلي خلال شهر مضى أو نحو ذلك، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

ونقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) عن مصادر لم تنشر أسماءها القول إنه وفقا لتقييمات المخابرات الأمريكية فقد جرى نقل الصواريخ خلال الثلاثين يوما الماضية إلى جزر فيري كروس وسوبي وميستشيف، والواقعة على بعد 216 كيلومترا من الفلبين وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لمانيلا.

وتعد هذه أول مرة تنشر فيها الصين صواريخ في أرخبيل سبراتلي. وتطالب كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي بالسيادة في الأرخبيل.

وأصدرت الفلبين، حليفة الولايات المتحدة التي تسعى الآن لعلاقات قوية مع منافستها التاريخية الصين، ردا حذرا يوم الجمعة على التقارير.

وقال هاري روكيه المتحدث باسم الرئيس الفلبيني: في ظل العلاقات الوثيقة والصداقة التي بنيناها في الآونة الأخيرة مع الصين، فإننا واثقون من أن هذه الصواريخ لا تستهدفنا.

وأضاف: رغم هذا فإننا سندرس كل الطرق الدبلوماسية المتاحة للتعامل مع الأمر.

وقالت جولي بيشوب وزيرة خارجية استراليا، حليفة الولايات المتحدة أيضا، إن التقارير، إن صحت، ستكون مصدر قلق، لأن نشر الصواريخ في سبراتلي يتناقض مع طموحات الصين المعلنة.

وأضافت مخاطبة الصحفيين: على الصين مسؤولية متفردة في الحفاظ على السلام والأمن في العالم بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن... وأي إجراء لتسليح مناطق في بحر الصين الجنوبي من جانب واحد ستتعارض مع هذه المسؤولية وهذا الدور.

وقالت شبكة (سي.إن.بي.سي) إن صواريخ كروز المضادة للسفن تتيح للصين ضرب السفن في نطاق 295 ميلا بحريا. وأضافت أن صواريخ سطح جو بعيدة المدى التي نشرتها يمكن أن تستهدف طائرات وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في نطاق 160 ميلا بحريا.

من جهة أخرى قال دبلوماسي صيني كبير يوم الجمعة: إن جميع الموضوعات ستكون مطروحة للنقاش في محادثات الأسبوع المقبل عندما يزور رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه شيانغ اليابان لكن لن يكون هناك تركيز على كوريا الشمالية.

وتحاول الصين واليابان، أكبر اقتصادين في آسيا، إعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد أعوام من نزاع متزايد بشأن مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي وإرث الغزو الياباني للصين قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائها.

وتستضيف اليابان قمة مع لي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في طوكيو في التاسع من مايو أيار الجاري لمناقشة قضايا إقليمية حيث من المتوقع أن تكون كوريا الشمالية على قمة جدول الأعمال.

ويهدف الاجتماع، الذي تستضيفه الدول الثلاث بالتناوب منذ عقد لأول مرة في اليابان في عام 2008، إلى تعزيز الحوار والتعاون.

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو إن زيارة لي لليابان، وهي الأولى لرئيس حكومة صينية منذ ثمانية أعوام، تمثل فرصة نادرة للتطوير. لكنه أقر بأن هناك تحديات باقية. وقال كونغ للصحفيين: لن تكون هناك مجالات خارج النطاق في إشارة للمحادثات بين لي وآبي.