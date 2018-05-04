أعلنت رابطة النقل الجوي الدولي (إياتا)، أن الطلب على الشحن الجوي عالمياً ارتفع بنسبة 7ر1 بالمائة في مارس/ آذار 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكرت (إياتا)، في بيان، أن هذا أقل بخمس نقاط مئوية عن نتيجة فبراير/ شباط وأبطأ وتيرة نمو في 22 شهراً. وانخفضت الزيادة في السعة على أساس سنوي إلى 4ر4 بالمائة مقارنة مع 3ر6 بالمائة في فبراير، وفق البيان.

الرابطة أرجعت التباطؤ الحاد في النمو بشكل أساسي إلى نهاية دورة إعادة التخزين وتباطؤ التجارة العالمية بشكل واضح أيضاً. وأضاف البيان: (بالنظر إلى المستقبل، مازلنا متفائلين بأن الطلب على الشحن الجوي سينمو بنسبة 4 إلى 5 بالمائة هذا العام، ولكن من الواضح أن هناك بعض الرياح المعاكسة، إذ ارتفعت أسعار النفط بقوة). ويتداول النفط حالياً فوق 73 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط سعره في العام الماضي عند 2ر54 دولاراً ونحو 5ر43 دولاراً في 2016.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تأسس في 1945، ويمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 بالمائة، من حركة النقل الجوي العالمية.