أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الخميس ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل، بينما تستعد أربعة أحزاب معارضة لتوحيد صفوفها في مواجهة الحزب الحاكم.

من جهته قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم -في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا لكتلة الحزب النيابية- إن ترشيح أردوغان إلى الانتخابات الرئاسية جاء بموافقة كافة نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائبا.

الى ذلك اختار حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، يوم الجمعة أحد أبرز نوابه لينافس الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات رئاسية مبكرة تجرى يوم 24 يونيو حزيران.

واختار الحزب العلماني الذي لم يفز مطلقا في أي انتخابات أمام إردوغان خلال 15 عاما قضاها في السلطة، محرم إنجيه، معلم الفيزياء السابق البالغ من العمر 53 عاما، ليكون مرشحه في الانتخابات.

وقال إنجيه أمام حشد ضم الآلاف من أنصار الحزب الذين لوحوا بالأعلام في أنقرة بعد أن قدمه لهم زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو: سأكون رئيسا للجميع، رئيسا غير متحيز. ستنتهي الأوقات المحبطة يوم 24 من يونيو حزيران.

ويعرف إنجيه بأنه أحد أكثر المتحدثين حماسة من نواب المعارضة في البرلمان. وكان المنافس الوحيد لقليجدار أوغلو على زعامة الحزب في آخر انتخابات بالحزب عامي 2014 و2016.

ويعتقد أنه مرشح مناسب لمنافسة إردوغان في التصريحات الحادة التي يدلي بها كثيرا. كما يحظى بدعم قاعدة ناخبي الحزب والناخبين المحافظين واليمينيين.

ورغم ذلك فالتحدي الأكبر الذي يواجهه إردوغان لن يكون من حزب الشعب الجمهوري وإنما من وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنار التي شكلت العام الماضي (حزب الخير) بعد أن انشقت عن حزب الحركة القومية الذي يدعم إردوغان.

الى ذلك أعلنت البحرية اليونانية أن سفينة شحن تركية احتكت بزورق تابع لها، الجمعة، بينما كان يقوم بدورية لمراقبة حركة الهجرة غير الشرعية في بحر إيجه.

وكان الزورق الحربي "أرماتولوس" في دورية قبالة جزيرة ليسبوس ضمن عملية لحلف شمال الأطلسي، حينما وقع الحادث الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت البحرية اليونانية في بيان أن السفينة، التي ترفع علم تركيا "اقتربت ولامست" الزورق الحربي.

وأضاف البيان أن السفينة أسرعت بعدها نحو الساحل التركي، ولم ترد على المكالمات اللاسلكية من الزورق اليوناني.

وقالت البحرية اليونانية إنها أبلغت سلطات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأضافت أنه لم تقع إصابات أو خسائر مادية خطيرة للزورق الحربي.

وكانت جزيرة ليسبوس اليونانية القريبة من تركيا على خط المواجهة خلال تدفق المهاجرين في 2015، حينما فر مئات الآلاف من اللاجئين من الصراع إلى هناك. وتراجعت أعداد المهاجرين المتدفقين على ليسبوس منذ ذلك الحين بشكل كبير.