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رقم الخبر: 218600 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
الطلب على المعدن الأصفر يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008
مسجلاً 5ر973 طناً بالربع الأول من 2018

الطلب على المعدن الأصفر يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، انخفاض الطلب على الذهب في العالم بنسبة 7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 5ر973 طناً لأدنى مستوى منذ 2008.

وأوضح التقرير، الصادر يوم الخميس، أن هبوط الطلب على المعدن الأصفر بسبب تراجع شهية الاستثمار في سبائك الذهب والصناديق المتداولة بها. وذكر التقرير أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 5ر116 طناً إلى احتياطات الذهب الرسمية خلال الربع الأول. وأشار إلى أن مشتريات البنك المركزي الروسي ساهمت بالثلث من إجمالي طلبات البنوك المركزي في الربع الأول. وأضاف التقرير ان استخدام الذهب في الهواتف الذكية والسيارات حسّن قليلاً الطلب على الذهب.

ويبلغ سعر الذهب بالعقود الآجلة تسليم يونيو نحو 8ر1309 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما يبلغ 2ر1309 دولارات بالعقود الفورية.

و(مجلس الذهب العالمي) هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً.

 
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