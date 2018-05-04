بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية-الكورية الشمالية التي عقدت دورتها العاشرة في دار البرلمان بالعاصمة بيونغ يانغ، الخميس، تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري بين البلدين ومشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقات التي سيتم إبرامها خلال الدورة.

وأكد وزير الاقتصاد الخارجي في جمهورية كوريا الشمالية كيم يونغ جيه رئيس الجانب الكوري، خلال الاجتماع، أهمية توثيق علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، مشيداً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهابيين.

وأعرب يونغ جيه عن شكر بلاده لسورية على دعمها لقضايا كوريا الديمقراطية العادلة في مجال توحيد الوطن الكوري وقضية حقوق الإنسان والمساعدات التي قدمتها إلى الشعب الكوري.

بدوره، أكد وزير المالية السوري، مأمون حمدان، أن انعقاد الدورة العاشرة جاء تجسيداً للعمل الكبير الذي بدأه القادة الأوائل والذي يستمر الآن برعاية الرئيس بشار الأسد والرئيس كيم جونغ أون. وهنأ حمدان الجانب الكوري بلقاء القمة الذي جرى بين رئيسي الكوريتين، معرباً عن أمله بأن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الكوري في البلدين وإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وبخصوص الأوضاع في سورية، عرض حمدان ما تعرضت له البنى الاقتصادية في سورية من تدمير وتخريب بفعل الإرهاب، لافتاً إلى أن الحكومة السورية بدأت بمشروع شامل لاستعادة الحياة الطبيعية وتأمين مستلزمات العيش للمتضررين من جرائم الإرهاب في كل مكان.