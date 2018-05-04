وأوضح العميد عبادالله عبداللهي، في اجتماع هيئة الاقتصاد المقاوم في محافظة لرستان يوم الخميس، أن من أهم هذه المشاريع مشروع مصفاة ستارة خليج فارس (جنوب ايران) التي ستؤمن 50 بالمئة من احتياجات البنزين في البلاد. وأشار الى أنه سيتم إكمال 40 مشروعاً ضخماً حتى العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2019)، بقيمة 18ر1 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال).

وبيّن العميد عبداللهي أن مقر خاتم الأنبياء(ص) يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة ومليون فرصة غير مباشرة في جميع أنحاء ايران حالياً.