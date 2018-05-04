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رقم الخبر: 218598 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 16:58 الاقسام: اقتصاد  
إيران تدشّن 10 مشاريع عملاقة بقطاعي النفط والغاز العام الجاري

إيران تدشّن 10 مشاريع عملاقة بقطاعي النفط والغاز العام الجاري

أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء، عن تدشين 10 مشاريع ضخمة بقطاع النفط والغاز بقيمة 22 مليار دولار حتى 20 مارس/ آذار 2019.

وأوضح العميد عبادالله عبداللهي، في اجتماع هيئة الاقتصاد المقاوم في محافظة لرستان يوم الخميس، أن من أهم هذه المشاريع مشروع مصفاة ستارة خليج فارس (جنوب ايران) التي ستؤمن 50 بالمئة من احتياجات البنزين في البلاد. وأشار الى أنه سيتم إكمال 40 مشروعاً ضخماً حتى العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2019)، بقيمة 18ر1 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال).

وبيّن العميد عبداللهي أن مقر خاتم الأنبياء(ص) يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة ومليون فرصة غير مباشرة في جميع أنحاء ايران حالياً.

 
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