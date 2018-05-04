أكد وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، أن ايران بإمتلاكها بنية تحتية مناسبة للنقل في مختلف القطاعات، تؤدي دوراً مهماً في نمو وتطوير التجارة في دول منظمة (ايكو) خاصة الدول التي لا تطل على البحر.

وفي كلمته التي ألقاها الخميس في الاجتماع التاسع لوزراء النقل في دول منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) المنعقد في تركمنباشي، قال الوزير آخوندي: انه سيتم بعد عدة أشهر انعقاد اجتماع في طهران حول ممر (الشمال-جنوب) للبحث في طابعه التجاري ووضع التعريفات الجمركية وسائر القضايا المتعلقة به.

وأشار آخوندي الى تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) وطاقته الراهنة في مجال الشحن والتفريغ البالغة 8 ملايين طن وإكمال مشاريعه التنموية بمشاركة جهات أجنبية، وقال: ان الموقع الترانزيتي الخاص لهذا الميناء في ربط شبه القارة الهندية وأفغانستان بآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا يساعد كثيراً في إزدهار الترانزيت الاقليمي والدولي، وبالتالي إنسيابية التجارة في هذه المنطقة.

وقدم وزير الطرق الايراني عرضاً لأحدث أوضاع ممر (الشمال-جنوب) الدولي والإجراءات المتخذة لربط سكك الحديد بين مدينتي آستارا الايرانية (شمال غرب ايران) وآستارا الآذربايجانية، وقال: انه لحين إكمال الجزء السككي المتبقي في هذا الممر، سيتم النقل فيه بصورة تركيبية (سككي-بري). وأعرب عن أمله بالإتفاق النهائي على التمهيدات والآليات اللازمة لدراسة الطابع التجاري لسكك الحديد بين كازاخستان وتركمانستان وايران.

كما أعرب آخوندي عن أمله بأن يتم خلال العام الجاري انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه أفغانستان لوزراء النقل للدول الواقعة في مسار ممر (الصين-قرغيزيا-كازاخستان-طاجيكستان-أفغانستان-ايران) الذي يربط الصين عبر هذه الدول بإيران وأوروبا.

وأكد وزير الطرق وبناء المدن الايراني على تفعيل ممر الخط السككي (اسلام آباد-طهران-اسطنبول) والعمل لتحديث مسار (كويتة-تفتان) الذي يعد إحدى العقبات الجادة أمام تفعيل هذا الخط السككي. كما اقترح آخوندي إستئناف تسيير قطارات نقل الركاب (مشهد-عشق آباد) و(ايران-أوزبكستان)، ومن ضمنه مدينتي سمرقند وبخارا.

هذا وتم إفتتاح ميناء تركمنباشي على ضفاف بحر قزوين، الذي شارك في حفل افتتاحه عباس آخوندي وزير النقل وبناء المدن مساء الأربعاء، برعاية رئيس جمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف ووفود رفيعة المستوى من 20 دولة.

ويعتبر ميناء تركمنباشي أكبر ميناء تحت متوسط سطح البحر تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وزود بمنشآت ومعدات شحن وتفريغ أرضية وسككية ومرافئ تسع لإستقبال 17 سفينة. وتبلغ مساحة الميناء 152 هكتاراً ويسع لشحن وتفريغ 17 مليون طن من السلع تم إنشاؤه عبر شركة تركية بتكلفة قدرها ملياري دولار خلال خمس سنوات وهو مزود بأحدث أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة ومحطة نقل ركاب ومحطة تفريغ وشحن حاويات ومستودع وورشة لإصلاح السفن وتقديم الخدمات الفنية.