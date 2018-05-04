تمّ يوم الخميس التوقيع على مذكرة تفاهم اقتصادية بين ايران واقليم كردستان العراق في ختام اليوم الأول من ملتقى الفرص الاقتصادية بمشاركة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري في أربيل.

وقال الوزير شريعتمداري: إن هذه المذكرة تتيح فرصاً مناسبة للجانبين لتنمية التعاون الثنائي. وأضاف: أن هناك قراراً لتأسيس لجنة مشتركة لمتابعة الإتفاقيات وستكون الجهات المتابعة لهذه الإتفاقيات هي الحكومة العراقية وسفارة ايران لدى بغداد وسفارة العراق في طهران.

وحول إجتماعه بنيجيرفان البارزاني، قال شريعتمداري: أن الإجتماع كان بناء ومجدياً، أتوقع من خلاله مستقبلاً مشرقاً للعلاقات الاقتصادية بين ايران وهذا الاقليم وجميع مناطق العراق.

من جهته، أكد المتحدث بإسم إقليم كردستان العراق، صفين ديزائي، على بذل الجهود لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مستوى العلاقات السياسية.

وفي كلمة له، يوم الخميس، ألقاها خلال ملتقى الفرص الاقتصادية بين ايران واقليم كردستان العراق، أعرب ديزائي عن ثقته بإمكانية رفع مستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية في الظروف الراهنة. وأوضح المتحدث انه إثر التوافقات الحاصلة بين وفدي ايران وكردستان العراق، ستتم متابعة المطالب بصورة جدية، معرباً عن الأمل برؤية النتائج اللازمة لهذه اللقاءات بعد 3 أشهر.

وفي الملتقى، تحدث أيضاً رئيس غرفة التجارة في كاشان محمود تولائي، ورئيس غرفة التجارة في اصفهان سهيل آبادي، وكذلك رئيسا غرفتي التجارة في السليمانية ودهوك، عن التبادل التجاري وفرص الاستثمارات والسبل الكفيلة برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

يذكر أن ملتقى الفرص الاقتصادية بين ايران واقليم كردستان العراق عقد على مدى يومين في مدينة أربيل بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، منهم وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري، والسفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، ومستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية وأمين لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الايرانية-العراقية حسن دانائي فر، فضلاً عن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني.