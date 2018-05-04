بغداد/نافع الكعبي - بعد ترقب الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، خطبة الجمعة للمرجعية الدينية في مدينة النجف الأشرف، وما تتضمنه من نصائح انتخابية، حذّرت المرجعية العليا، ممثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني، استغلال اسم "المرجعية الدينية" في الإنتخابات النيابية المقبلة واستغلال السلطة ونشر الفساد وضياع المال العام واختيار الفاشلين والفاسدين من المجربين او غيرهم، كما حذرت من الالتفاف على أصوات الناخبين، معلنة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للإنتخابات النيابية وعدم مساندته لأي شخص او قائمة، فيما أعلن العبادي، الجمعة، تأييده الكامل لموقف المرجعية الدينية العليا من الانتخابات النيابية المقبلة، داعياً الى المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح.

وأعلن المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا ثلاثة امور بينها بأن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة اصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها، اضافة الى مراعاة عدم التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشدّد العقوبة على ذلك.

ونقل ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء بيانا عن المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني بشأن الانتخابات قال فيه، إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يسأل الكثير من المواطنين الكرام عن موقف المرجعية الدينية العليا من هذا الحدث السياسي المهم، وبهذا الصدد ينبغي بيان أمور ثلاثة، اولها لقد سعت المرجعية الدينية منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق في ان يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع الى صناديق الاقتراع، في انتخابات دورية حرّة ونزيهة، وذلك ايماناً منها بانه لا بديل عن سلوك هذا المسار في حكم البلد إن اريد له مستقبل ينعم فيه الشعب بالحرية والكرامة ويحظى بالتقدم والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الاصيلة ومصالحه العليا".

وتابع، "من الواضح ان المسار الانتخابي لا يؤدي الى نتائج مرضية الا مع توفر عدة شروط، منها أن يكون القانون الانتخابي عادلاً يرعى حرمة اصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها، ومنها أن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشخصنة والشحن القومي او الطائفي والمزايدات الاعلامية، ومنها أن يُمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشدّد العقوبة على ذلك، ومنها ايضا وعي الناخبين لقيمة اصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لأناس غير مؤهلين ازاء ثمن بخس ولا اتّباعاً للأهواء والعواطف او رعايةً للمصالح الشخصية او النزعات القَبلية او نحوها".

وأوضح، "من المؤكد ان الاخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا او تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في اداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه لم تكن الا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة ولو بدرجات متفاوتة عند اجراء تلك الانتخابات، وهو ما يلاحظ بصورة او بأخرى في الانتخابات الحالية أيضاً، ولكن يبقى الامل قائماً بإمكانية تصحيح مسار الحكم وإصلاح مؤسسات الدولة من خلال تضافر جهود الغيارى من ابناء هذا البلد واستخدام سائر الاساليب القانونية المتاحة لذلك".

واشار السيد السيستاني، الى أن "الامر الثاني هو "المشاركة في هذه الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، وليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا الحق الا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده.

وأوضح، الأمر الثالث هو أن "المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية، بمعنى أنها لا تساند أيّ شخص أو جهة أو قائمة على الاطلاق، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص او جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أيّ عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية، فالعبرة كل العبرة بالكفاءة والنزاهة، والالتزام بالقيم والمبادئ، والابتعاد عن الاجندات الاجنبية، واحترام سلطة القانون، والاستعداد للتضحية في سبيل انقاذ الوطن وخدمة المواطنين، والقدرة على تنفيذ برنامج واقعي لحلّ الأزمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال".

وتشتد حال الشحن والاحتقان في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 الشهر الجاري.

* العبادي يعلن تأييده الكامل لموقف المرجعية

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، بيانا صحفيا بشأن موقف المرجعية الدينية العليا من الانتخابات النيابية المقبلة، معلنا تأييده الكامل لها، فيما دعا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح.

وقال العبادي في بيان "نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني حفظه الله التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة لهذا (امس)، هذا المنبر الذي انطلقت منه المواقف التي حفظت وحدة العراق ومصالح شعبه وفتوى الجهاد الكفائي التأريخية".

واضاف العبادي "نشير بوجه الخصوص الى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح"، مؤكدا على "الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولاسيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين".

وشدد على ضرورة "اختيار العراقيين بممثليهم بشكل صحيح وتفادي تكرار التجارب الفاشلة السابقة والسير قدما نحو مستقبل مشرق لبناء عراق مستقر ومزدهر لامكان فيه للارهاب والفساد والتمييز والطائفية".

* تظاهرة مليونية "انتخابية" وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة تزامنا مع تظاهرة مزمع انطلاقها عصر الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية فرضت، عصر اليوم، إجراءات أمنية مشددة وبدات بأغلاق بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

ووصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، الى العاصمة بغداد في زيارة "غير معلنة" تأتي بالتزامن مع تظاهرة مليونية "انتخابية".

* خطة أمنية لحماية الانتخابات بغطاء جوي

وفي السياق ذاته، أعلن في بغداد عن انطلاق الخطة الأمنية لحماية الانتخابات العراقية السبت المقبل بغطاء جوي وجهد استخباري واسع.. فيما كشفت مفوضية الانتخابات عن زيادة عدد الدول التي سيجري فيها اقتراع العراقيين في الخارج من 19 إلى 21 دولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "وسائل إعلام": إن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التي ستجري في 12 من الشهر الحالي ستنطلق، السبت بحماية القوة الجوية وطيران الجيش وجهد استخباري واسع.

وأشار إلى أنّ لجنة أمنية عليا تضم ممثلين عن جميع الاجهزة الأمنية والاستخبارية تشرف على هذه الخطة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد جهوزية القوات الأمنية جاهزة لتأمين الناخبين والمرشحين في يوم الاقتراع العام موضحا ان الخطة الأمنية ستنفذ على شكل مراحل تضمن انسيابية العملية الانتخابية بمشاركة من قوات الجيش والشرطة والقوة الجوية والحشد الشعبي أضافة إلى الاجهزة الاستخبارية.

يشار إلى أنّ بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق قد اكدت انخفاضا ملحوظا في عدد العمليات الارهابية المنفذة في البلاد وتناقصا في أعداد ضحايا هذه العمليات خلال الشهر الماضي وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب مع داعش منتصف عام 2014. ومن جهته حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش السلطات العراقية من هجمات خلايا تنظيم داعش داعياً اياها إلى "الحيطة والحذر" من الخلايا الارهابية.

ويتنافس 6898 مرشحا على 329 مقعدًا برلمانيًا في الانتخابات بينهم 4972 مرشحا من الذكور و2014 من الاناث فيما بلغ عدد المشمولين بأجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث 374 مرشحا منعوا من خوض التنافس الانتخابي وعدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا. وقد تم تخصيص 8 آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.

* زيادة عدد الدول لاقتراع العراقيين في الخارج

الى ذلك، كشفت المفوضية العراقية العليا للانتخابات، عن زيادة عدد الدول التي ستجري فيها انتخابات العراقيين في الخارج من 19 إلى 21 دولة.

وقال رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية متين الجادرجي ان المفوضية زادت عدد الدول التي سيجري فيها اقتراع العراقيين في الخارج مركزين آخرين ليصبح العدد 21 دولة بدلاً من 19 دولة.. موضحا ان هذين المركزين احدهما في سوريا ومرتبط بمكتب انتخابات الاردن وآخر في فرنسا مرتبط بمكتب انتخابات هولندا. وأشار إلى أنّ بعض الدول مازالت في طور تسلم مواد الاقتراع من المطارات بعد أن تسلم البعض الآخر تلك المواد وحفظها في المخازن الخاصة بذلك.. مبينا في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية الخميس، ان اولى الدول التي ستفتح فيها مراكز الاقتراع هي الاردن وتركيا وإيران كونها من الدول المقاربة لتوقيت العراق. وأشار المسؤول الانتخابي إلى أنّه سيتم نقل نتائج انتخابات العراقيين في الخارج عبر الاقمار الصناعية كما هي نتائج انتخابات الداخل، والعمل جار على تحديث الاجهزة التي تستخدم على مستوى مراكز الاقتراع.

* العبادي: نتجه لمعركة الاعمار والاستثمار

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، أن حكومته تتجه لمعركة الاعمار والاستثمار بعد أن انهت معركة مصيرية ضد تنظيم "داعش"، فيما اشار الى أن العراقي لايقبل بالظلم وان تتسلط عليه عصابات اجرامية.

وقال العبادي في كلمة له القاها أمام تجمع عشائري في كربلاء المقدسة حضرته "وسائل إعلام"، إن "الصيحة العلوية السيستانية في الجهاد الكفائي وهبة عشائرنا وقواتنا الامنية وتوحدنا حققت النصر على عصابات داعش الارهابية"، مؤكدا "أنهينا معركة مصيرية والان نتجه لمعركة الاعمار والاستثمار".

وأضاف العبادي، أن "التضحيات التي قدمها ابناؤكم من جميع الصنوف في القتال ضد داعش محل فخر لكل العراقيين وهم صناع النصر"، لافتا الى أن "العراقي لايقبل بالظلم ولايقبل ان تتسلط عليه عصابات ارهابية اجرامية".

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت متأخر من مساء الخميس الى محافظة كربلاء قادما من النجف.

* العمليات الامنية في محافظات العراق

ميدانياً، اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال اربعة عناصر خطرين من “داعش” في محافظة نينوى الشمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “فوج الرد السريع الأول (قوة سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين تمكن من اعتقال أربعة عناصر خطيرة من عصابات داعش الإرهابية والمطلوبين قضائياً بعدة جرآئم جنائية والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب”.

واضاف معن ان “القبض عليهم تم في قصبة بادوش وقريتي البغلة وتل خيمة غرب مدينة الموصل”.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال "داعشي" في الجانب الايسر من الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان: إن فوج طوارئ الشرطة الثالث في شرطة نينوى وبناءً على تعاون المواطنين يلقي القبض على داعشي معروف مطلوب قضائياً والصادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب والذي كانت كنيته خلال أيام داعش المظلمة (أبو عبد الرحمن وأبو زينب)".

وفي ديالى، افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بان ثلاثة مدنيين استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي شمال شرق ب‍عقوبة. وقال رئيس اللجنة الامنية في ناحية ابي صيدا، (25كم شمال شرق بعقوبة)، عواد الربيعي في حديث صحافي: إن "ثلاثة مدنيين استشهدوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي قرب منطقة بروانة الكبيرة في اطراف ابي صيدا".

وكان مصدر امني في ديالى، أفاد بان قوة امنية أحبطت هجوما مسلحا شنه "داعش" على نقطة مرابطة في وادي العوسج شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الاجهزة الامنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة امنية مشتركة في وادي العوسج (80كم شمال شرق ب‍عقوبة )".

في غضون ذلك، عثر الحشد الشعبي، علی كدس للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في الصينية، کما عثر ایضا على اعتدة واسلحة في جزيرة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان “مديرية هندسة الميدان عثرت على كدس كبير للعبوات الناسفة وقنابر الهاون في قاطع الصينية في بيجي التابع لصلاح الدين”, لافتا الى ان “فرق هندسة الميدان عملت على تدمير الكدس بالكامل”.

وفي كركوك، افاد مصدر امني في المحافظة، بتحرير فتاة ايزيدية كانت مختطفة من قبل تنظيم "داعش" واعتقال عدد من خاطفيها بعملية امنية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة من مديرية استخبارات كركوك ومكافحة ارهاب كركوك نفذت عملية نوعية بعد تلقيها معلومات استخبارية عن تواجد احدى الايزيديات المختطفات لدى تنظيم داعش"، موضحا أنه "تم القبض عـلى مجموعة من عناصر داعش داخل محافظة كركوك وتحرير المختطفة".

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر في شرطة المحافظة، باعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وسط وشرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة أمنية ألقت القبض على مطلوبين وفق أوامر قضائية في منطقة بنجا علي وسط المحافظة، للجهات التحقيقية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أخرى ألقت القبض على مطلوبين وفق أوامر قضائية في منطقة حي النصر شرقي كركوك بمعلومات من قبل جهازالامن الوطني".

في غضون ذلك، أعلن في بغداد عن الحكم بالسجن المؤبد على ثمان اجنبيات يحملن جنسيات سورية وتركية واذربيجانية وأوزبكستانية بتهمة الانتماء لداعش وبذلك يكون العراق قد اصدر احكاما بالاعدام والسجن المؤبد على 47 أجنبية خلال اسبوع واحد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: إن المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة ثلاثة منهن من تركيا ومثلهما من أذربيجان وواحدة من أوزبكستان واخرى من سوريا”.

واضاف بيرقدار ان “الأحكام على الإرهابيات صدرت وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد انقضاء مدة محكومياتهن”.

وكان القضاء العراقي اصدر الاحد الماضي احكاما بالسجن المؤبد على 29 روسية واذربيجانية وطاجيكستانية بعد إدانتهن بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

* واشنطن تكشف عن عدد قواتها في العراق

من جهة أخرى، قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت: إن عدد القوات الأميركية في العراق لا يزال في حدود خمسة آلاف عنصر، رغم تغيير المهمة العسكرية الموكلة إليها، والتي انتقلت الإثنين الماضي من مهمة دعم قتالي إلى مهام تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية.

وذكرت في مؤتمر صحافي عقدته في البنتاغون أن حجم القوات الأميركية هناك قابل للتبدل ارتفاعا أو انخفاضا، وفقا لمتطلبات الواقع الميداني، حسب تعبيرها.





