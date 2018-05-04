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رقم الخبر: 218589 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:21 الاقسام: منوعات  
فلسطين سترجع
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فلسطين سترجع
 
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