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رقم الخبر: 218587 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:20 الاقسام: منوعات  
جدل بشأن «حيوانات زرقاء» في لبنان.. ومكتب الحريري يوضح

جدل بشأن «حيوانات زرقاء» في لبنان.. ومكتب الحريري يوضح

أثار طلاء بعض اللبنانيين في مدينة صيدا لجمل وبعض الخرفان باللون الأزرق، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري في إطار الحملة الانتخابية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، استياء واستهجان عدد من المواطنين.

واللون الأزرق يرمز إلى تيار المستقبل، وهو اللون الرسمي الذي يعتمده التيار في الحملات الانتخابية.

وأبلغت جمعية «أنيمالز ليبانون»، مكتب الحريري بالأمر، بعد انتشار صور تلك الحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي والجدل الذي أثارته.

واستدعى الأمر إصدار مكتب الحريري بيان، قال فيه إن ما أقدم عليه بعض المواطنين «المتحمسين» كان بمبادرة فردية منهم.

ودعا البيان إلى التعبير عن «المحبة» بوسائل أخرى لا تتعارض مع مبدأ الرفق بالحيوان.

وكان انتشار شعار الحملة الانتخابية لتيار المستقبل «نحن الخرزة الزرقا»، الشهر الماضي، أثار جدلا، واختلف بشأنه اللبنانيين بين مؤيد ومعارض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اسكاي نيوز
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