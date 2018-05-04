قبرص تعيد 14 قطعة أثرية فرعونية إلى مصر أعادت قبرص 14 قطعة أثرية فرعونية، بينها مزهرية من المرمر منقوش عليها اسم الملك رمسيس الثاني، إلى مصر، بعد أن تم تهريبها من مصر بشكل غير مشروع في ثمانينات القرن الماضي.