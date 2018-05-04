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|رقم الخبر: 218584
|تاريخ النشر: أيار 04, 2018
|الوقت: 15:17
|الاقسام: منوعات
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قبرص تعيد 14 قطعة أثرية فرعونية إلى مصر
أعادت قبرص 14 قطعة أثرية فرعونية، بينها مزهرية من المرمر منقوش عليها اسم الملك رمسيس الثاني، إلى مصر، بعد أن تم تهريبها من مصر بشكل غير مشروع في ثمانينات القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الوفد المرافق للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس اصطحب معه خلال زيارته الأخيرة لمصر القطع الأثرية الفرعونية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شكر نظيره القبرصي، «خلال كلمته في حفل افتتاح أسبوع إحياء الجذور، على هذه اللفتة الطيبة الدالة على مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين وقوة الصداقة بينهما».
وتضم القطع الأثرية 13 تميمة مختلفة الأحجام.
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