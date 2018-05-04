تطلق بيروت ألبوم «صوت المقاومة» للفنانة الفلسطينية ريم بنّا، والذي أنجزته قبل أيّام من رحيلها في آذار/مارس الماضي، وذلك في أمسية استضافتها «مترو المدينة» مساء امس الجمعة 4 أيـار/مايو 2018 في السـادسة مـساء.

ولدت فكرة الألبوم من إصرار ريم على الاستمرار في تقديم الأعمال الفنية رغم الشلل الذي أصاب أحد أوتارها الصوتية. وهذا ما جسّد مقاومتها لمرض السرطان حتى الرمق الأخير.

المنتج النرويجي إريك هيليستاد وشركة KKV للتسجيلات الصوتية هما المنتجان للألبوم، وقامت فرقة «حاجز 303» بمزج بيانات من ملفات ريم الطبية بينها صور الأشعّة X-ray و PET وتحويلها إلى أصوات، ومن ثم مزجها مع قصائد ريم التي تتلوها بصوتها وتغنيها أحياناً إذا كان ذلك ممكناً، وتصف فيها نضالها ومقاومتها. ويترافق كل ذلك مع ارتجالات عازف الجاز والبيانو بوجي ويسيلتوفت على البيانو .

أغاني ريم سجلها إريك هيليستاد في استوديو معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في رام الله عام 2017 ، وفي أوسلو في كانون الثاني/يناير 2018. وتم تسجيل عزف بوجي ويسلتوفت على البيانو من قبل مارتن ابراهامسين في أوسلو في التاريخ نفسه.

وتم تسجيل صوتنة بيانات حاجز 303، وعزف الجيتار والمقطوعات الإلكترونية في كل من تونس ومونتريال عام 2017 وفي بداية 2018.

يشار إلى أن جميع كلمات الألبوم من تأليف ريم بنّا، فقط قصيدة واحدة من تأليف زاهي وهبي.

وتتضمن الأمسية التي نظّتمها «نادي لكل الناس» في مترو المدينة، فيديو عن ريم ، كلمة المنتج، كلمة النادي، كلمات من أصدقاء ريم وإطلاق الألبوم.

يذكر أن توزيع ألبوم «صوت المقاومة» في بيروت سيوزع من قبل «نادي لكل الناس» وسيكون متوافراً في الأسواق ابتداءً من الثامن من أيار/مايو 2018.

ويتزامن إطلاق الألبوم في بيروت مع إطلاقه في اليوم نفسه في رام الله في قاعة مراكش ـ المعهد الوطني للموسيقى، وقبل ذلك في مركز يبوس الثقافي في القدس وفي عمّان في دارة الفنون.