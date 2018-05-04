حصل المخرج الإيراني «جواد دارائي» على جائزة من الدورة الثانية عشرة لمهرجان «كارنغي ملون» في أمريكا.

وقد تم تأسيس هذا المهرجان من قبل الجامعيين وتمت إدارته خلال 12 عاماً من قبل الجامعيين أيضاً.

وقد حصل الفيلم الإيراني «الحد» حد للمخرج جواد دارائي على جائزة المهرجان الثالثة.

يسلط فيلم «الحد» في سبع دقائق الضوء على المشاكل التي تحدث لذوي الاحتياجات الخاصة وهو من انتاج آرزو دهكردي.

يذكر ان لـ«الحد» مشاركات سابقة في مهرجانات دولية حصل من بعضها على جائزة، منها مهرجان «فورت لادرديل» الاميركي الـ32 كما فاز بجائزة من مهرجان «موندنس»، وجائزة افضل فيلم قصير اجنبي في مهرجان «هاليوود هيلز» في امريكا، وجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «تريان» الدولي للافلام في امريكا وثلاث جوائز من مهرجان «south Georgia» الدولي بأمريكا.