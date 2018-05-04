حصل الفيلم الإيراني القصير «الحيوان» من إخراج الأخوين «بهمن وبهرام ارك» على جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان Mooov في بلجيكا وأيضا جائزة أفضل فيلم روائي من الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام الصامتة «غلوب».

هذا ويستمر فيلم «الحيوان» في حضوره الدولي من خلال المشاركة في الدورة العشرين لمهرجان «ماريلند»، الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان «ناشفيل»، الدورة العاشرة للأفلام القصيرة والتجريبية «لايدن» ومهرجان الأفلام والفيديوهات «آتنز».

وكان قد حصل فيلم «الحيوان» على جائزة من مهرجان كان السينمائي الذي يعد احد أهم المهرجانات السينمائية في العالم ويوزع عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم وشارك كذلك في مهرجان «dunouveaucinema» الدولي للافلام في كندا الذي اقيم من 4 الى 15 اكتوبر، كذلك شارك في مهرجان «دنور» الدولي للافلام في امريكا بدورته الاربعين 40 وشارك في مهرجان «ازمير» الدولي للافلام في تركیا وحصل على جائزة افضل فيلم منه كما فاز بجائزة الابداع من مهرجان «مد فيلم» الدولي في ايطاليا.