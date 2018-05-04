اختتمت فعاليات مهرجان الافلام الايرانية بدورته السابعة في استراليا بمنح جوائز بين الفائزين في مختلف الاقسام.

والمراسم هذه اقيمت في حديقة السفارة الايرانية في استراليا حيث أهديت جوائز الفائزين بحضور لجنة التحكيم.

وفيما يلي قائمة الفائزين في مهرجان هذا العام..

- الجائزة الخاصة للمشاهدين ذهبت الى فيلم «نفس» نرجس آبيار.

- الجائزة الخاصة للممثلين استلمها الفنان كورش تهامي عن فيلم «الوتر الحساس».

- جائزة أفضل ممثل فاز بها النجم حامد بهداد عن فيلم «بيت الفتاة».

- جائزة أفضل ممثلة حازت عليها النجمة ليلى حاتمي عن فيلم «الوتر الحساس».

- جائزة أفضل سيناريو حصل عليها الكاتب والمخرج سعيد روستايي ع سيناريو فيلم «سد الطريق».

- جائزة أفضل اخراج ذهبت للمخرج حميد نعمة الله عن اخراج فيلم «الوتر الحساس».

- الجائزة الخاصة لهيئة التحكيم نالها فيلم «اِو» (البيت).

- جائزة أفضل فيلم فاز بها فيلم «اسرافيل».

هذا وأعلن السفير الاسترالي في ايران ان لمهرجان الافلام الايرانية في استراليا وخلال دوراته السبع دور كبير في التعريف بالسينما الايرانية واثراء التعاون الثقافي بين البلدين.

يشار الى ان لجنة تحكيم المهرجان ضمت النجمة مهتاب كرامتي والمخرج رضا درميشيان والفنان بيمان معادي.