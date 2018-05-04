تكريماً في اليوم الوطني للخليج الفارسي بدأت الخميس دورة مسابقات بطولية للسباحة في المياه الحرة على ضفاف ميناء بوشهر (جنوب ايران) بمشاركة سباحين من أرجاء البلاد.

وقالت آزيتا كريمي رئيسة هيئة السباحة التابعة لمدينة بوشهر على هامش بدء المنافسات:إنّ المسابقات بدأت بمشاركة 48 سباحاً في إطار 11 فريقاً من 8محافظات ايرانية هي بوشهر، خراسان الشمالية، اهواز، جيلان، البرز، اصفهان، فارس، كردستان و لرستان.

وأضافت كريمي بأنّ محافظتي اصفهان و بوشهر شاركتا بفريقين، وستقام المسابقات في 12 فئة عمرية من 14 حتى 69 سنة ليوم واحد.