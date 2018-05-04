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رقم الخبر: 218565 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:33 الاقسام: ثقافة وفن  
قریبا.. تنظیم مؤتمر دولي للثقافة والفكر الدینیین في ایران

قریبا.. تنظیم مؤتمر دولي للثقافة والفكر الدینیین في ایران

أعلن أمین المؤتمر الدولي للثقافة والفكر الدینیین في ایران عن تنظیم هذا المؤتمر 7 مایو الحالي.

ان أمین المؤتمر الدولي للثقافة والفكر الدینیین الشیخ «محمد علي راغبي» أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده في 29 ابریل.

وقال ان المؤتمر الدولي للثقافة والفكر الدینیین سینعقد حول موضوع الفطرة وإزدهار المواهب الدینیة في إطار نشر الفكر الدیني والعمل علی تفعیل أهداف الثورة الإسلامیة الإیرانیة.

وأردف قائلا ان هذا المؤتمر الدولي سینعقد في جامعة قم المقدسة.

وأضاف ان الموقع الإلكتروني للمؤتمر فعال باللغتین الفارسیة والإنجلیزیة مبینا ان هناك 437 مقالا بلغت أمانة المؤتمر من قبل الراغبین في المشاركة من مختلف الدول وتم تقییمها علی ید 70 أكادیمیا سیعرض 75 منها یوم إختتام المؤتمر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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