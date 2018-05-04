*يتواصل في العاصمة الايرانية معرض طهران الدولي بمشاركة أكثر من ألفي ناشر ايراني وأجنبي، ويعتبر المعرض فرصة للاطلاع على آخر اصدرات الكتب الإيرانية والأجنبية

حدث ثقافي كبير في ايران؛ انه معرض طهران الدولي الحادي والثلاثين الذي يشهد منذ ساعات افتتاحه الأولى اقبالا كبيرا؛ اكثر من الفي ناشر ايراني وأجنبي يشاركون في هذا المعرض الذي يحتضن آلاف الكتب بمعظم لغات العالم.

وقال احمد شكري وهو زائر عراقي للمعرض: «الاقبال جيد، ونحن استفدنا كثيراً من هذا المعرض، من حيث تلاقح الافكار واللقاء بالجنسيات المختلفة باعتبار ان هذه الفرصة طيبة للقاء مع دور النشر في كافة اصقاع العالم وايران هي السباقة لهذه الامور وهذا ليس غريب علی جمهورية اسلامية تعنی بالفكر».

مئة وثلاثون ألف متر مربع خصصت في مصلى الإمام الخميني بطهران لإحتضان اعمال المعرض الذي يعتبره الإيرانيون همزة الوصل بين حضارات البلدان المختلفة وايران، فهنا يتعقب الإيرانيون آخر اصدارات الكتب الأجنبية والإيرانية؛ وهنا ايضا المكان والزمان الأنسب للأجانب لتعقب آخر اصدرات الكتب الإيرانية.

وقال متقي زاده أحد زوار المعرض من ايران: «بالفعل يضم هذا المعرض تنوعا كبيرا من حیث الكتب الموجودة؛ الكثير من الاصدارات الجديدة والطبعات الاولی موجودة هنا».

وقال الناشر الايراني سید عباس سلمان زاده:«نقوم هنا بعرض الكتب العربية حيث يعتبر هذا المعرض سوقا جيداً لهذه الكتب ونتمنی ان يحقق مبيعات تتناسب مع تطلعاتنا».

ويشكل معرض طهران ربيعا ثقافيا للكتب بإمتياز فهو بالإضافة للترويج للقراءة والمطالعة يقوم وبشكل مؤثر بدعم اقتصاد النشر ودورها، حيث يتوقع ان تصل مبيعاته إلى 30 مليون دولار.