وكانت منافسات الكابادي (رياضة جماعية تعود أصولها الى ايران) بدأت في الثاني من أيار/ مايو بمشاركة 16 لاعباً من سريلانكا وايران والعراق وكينيا وماليزيا واليابان وبنغلادش وباكستان وستنتهي في العاشر من هذا الشهر.