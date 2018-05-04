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|رقم الخبر: 218563
|تاريخ النشر: أيار 04, 2018
|الوقت: 15:32
|الاقسام: رياضة
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بدءُ منافسات لعبة الكابادي في باكستان بمشاركة ايرانية
بدأ الدوري الممتاز لمسابقات الكابادي الدولي في لاهور باكستان تحت عنوان (SKL) بمشاركة المنتخب الوطني الايراني.
وكانت منافسات الكابادي (رياضة جماعية تعود أصولها الى ايران) بدأت في الثاني من أيار/ مايو بمشاركة 16 لاعباً من سريلانكا وايران والعراق وكينيا وماليزيا واليابان وبنغلادش وباكستان وستنتهي في العاشر من هذا الشهر.
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