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رقم الخبر: 218563 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:32 الاقسام: رياضة  
بدءُ منافسات لعبة الكابادي في باكستان بمشاركة ايرانية

بدءُ منافسات لعبة الكابادي في باكستان بمشاركة ايرانية

بدأ الدوري الممتاز لمسابقات الكابادي الدولي في لاهور باكستان تحت عنوان (SKL) بمشاركة المنتخب الوطني الايراني.

وكانت منافسات الكابادي (رياضة جماعية تعود أصولها الى ايران) بدأت في الثاني من أيار/ مايو بمشاركة 16 لاعباً من سريلانكا وايران والعراق وكينيا وماليزيا واليابان وبنغلادش وباكستان وستنتهي في العاشر من هذا الشهر.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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