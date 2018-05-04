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رقم الخبر: 218560 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:28 الاقسام: سياحة  
منطقة «ناو».. معالم طبيعية خلابة تستقطب السياح ورواد الطبيعة

منطقة «ناو».. معالم طبيعية خلابة تستقطب السياح ورواد الطبيعة

تقع منطقة «ناو» في مدينة أسالم بمحافظة جيلان شمال إيران وهي تعتبر من المناطق المحمية لها معالم طبيعية خلابة تستقطب السياح ورواد الطبيعة إليها.

ويحد هذه المنطقة من الشمال نهر «ناو» مدينة أسالم، وتحدها في الجانب الجنوبي تلال أسبه هوني وجاره سوداغ وعلى الجانب الشرقي تنتهي من قمة شاه غرداب وعلى الجانب الغربي، تنتهي من مرتفعات جاره سوداغ التي تمتد حتى قرية «ناو» السفلى.

ومن أهم أنواع الأشجار التي تنمو في هذه المنطقة يمكن الإشارة إلى: الزان، البلوط، القيقب، هورنبيم، الجوز، ألدر، الزيزفون، الكرز وأهم أنواع الشجيرات في هذا المنطقة هي الزعرور، العنب، الكمثرى، الطماطم (البندورة)، وأهم أنواع النباتات العشبية فيها هي التوت البري، زهرة الربيع، والزهرة البنفسجية و..

 

منطقة ناو في جيلانمنطقة ناو في جيلان
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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