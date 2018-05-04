ويحد هذه المنطقة من الشمال نهر «ناو» مدينة أسالم، وتحدها في الجانب الجنوبي تلال أسبه هوني وجاره سوداغ وعلى الجانب الشرقي تنتهي من قمة شاه غرداب وعلى الجانب الغربي، تنتهي من مرتفعات جاره سوداغ التي تمتد حتى قرية «ناو» السفلى.

ومن أهم أنواع الأشجار التي تنمو في هذه المنطقة يمكن الإشارة إلى: الزان، البلوط، القيقب، هورنبيم، الجوز، ألدر، الزيزفون، الكرز وأهم أنواع الشجيرات في هذا المنطقة هي الزعرور، العنب، الكمثرى، الطماطم (البندورة)، وأهم أنواع النباتات العشبية فيها هي التوت البري، زهرة الربيع، والزهرة البنفسجية و..