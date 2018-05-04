نجح منتخب إيران حامل اللقب في تحقيق بداية قوية بعدما تغلب على تركمانستان 14-0 يوم الخميس على صالة هوا مارك في بانكوك، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا للسيدات بكرة الصالات 2018 في تايلاند.

وسجلت فاطمة اعتدادي (2 و12 و35 و38) وفاطمة زرعي (5 و6 و39) فرشته كريمي (8 و16 و23) وفاطمة بابي (16) ونسترن مقيمي (18) وأرزو صدقياني زادة (24) وسارة شيربيكي (32) أهداف الفوز للمنتخب الإيراني.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة غداً السبت حيث تلتقي أوزبكستان مع تركمانستان على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين لقاء إيران مع أوزبكستان.

وتشهد البطولة مشاركة 15 منتخبا تتنافس على الفوز بلقب النسخة الثانية من البطولة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 أيار/مايو.

وفرض منتخب إيران سيطرته على مجريات المباراة من البداية ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين عن طريق فاطمة اعتدادي.

واستمر الضغط الهجومي لمنتخب إيران ليسجل سبعة أهداف إضافية أنهى من خلالها الشوط الأول متقدماً بنتيجة 8-0.

وفي الشوط الثاني لم تتوقف المحاولات الهجومية للاعبات إيران، ورغم كثرة التبديلات التي أجراها الفريق إلا أنه سجل ستة أهداف إضافية ليحقق الفوز في النهاية بنتيجة 14-0.