توج نادي استقلال طهران ببطولة الكاس للمرة السابعة في تاريخة بفوزه على نادي "خونة به خونة" بهدف نظيف.

فعلى ستاد خرمشهر التقى نادي استقلال عصر الخميس نادي خونه به خونه وتمكن من التغلب عليه بهدف نظيف حمل توقيع السنغالي مامه تيام في الشوط الاول من المباراة.

وقدم نادي استقلال في نهائي بطولة الكاس عرضا جيدا واستهل المباراة بكرة هجومية وهدد مرمى الخصم مرات عديدة حتى تمكن في الدقيقة 35 من المبارة من تسجيل هدف السبق عبر مهاجمه السنغالي مامه تيام .

وفي الشوط الثاني حاول نادي خونه به خونه ان يستلم زمام المبادرة وتغيير نتيجة المباراة وضغط على مرمى استقلال ولكن دون نتيجة لتنتهي المباراة بفوز استقلال طهران ليتوج ببطولة الكاس للمرة السابعة.

منت جهة أخرى أعلن مدير نادي استقلال طهران لكرة القدم عن تمديد الفريق مع مدربه الالماني وينفرد شيفر.

واوضح علي اكبر افتخاري الخميس أن العقد تم تمديده بعد مفاوضات ماراثونية تكللت بالنجاح.

يشار الى أن المدرب الالماني شايفر تولى مهمة تدريب استقلال طهران في منتصف الموسم الكروي 2016-2017، اذ تمت الاستعانة به بعد نتائج مخيبة للفريق، الذي بدأ يحقق انجازات بقيادة شيفر مكنته من التأهل الى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2018 عن جدارة واستحقاق اثر الفوز على الهلال السعودي ذهابا وايابا في دور المجموعات.