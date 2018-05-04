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رقم الخبر: 218556 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:24 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم استراليا بتنس الطاولة للسيدات في بطولة العالم
ومنتخبها للرجال يتفوق على اسبانيا

ايران تهزم استراليا بتنس الطاولة للسيدات في بطولة العالم

حقق فريق ايران النسوي بتنس الطاولة فوزا لافتا على نظيره الاسترالي بنتيجة 3- صفر في اطار بطولة العالم 2018 الجارية حاليا في مدينة هلمشتاد السويدية.

وتمكن الفريق الايراني المؤلف من (ندا شهسواري، مهشيد اشتري، ومريم صامت) من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على لاعبات الفريق الاسترالي في آخر مباراة في الدور التمهيدي ليحتل المركز الرابع في مجموعته.

وفي الدور الثاني سيتنافس فريق ايران النسوي على المراكز بين 37 الى 42، علما انه في البطولة السابقة التي جرت في ماليزيا 2016 احتل المركز 49.

كما تغلب منتخب ايران للرجال على نظيره الاسباني 3- صفر، ببطولة العالم لفرق تنس الطاولة 2018 المقامة في السويد.

وجاء انتصار المنتخب الايراني اثر  فوز كل من اللاعب: "نوشاد عالميان" على منافسه الاسباني " ألفارو روبليس" 3-1 و "نيما عالميان" على "كارلوس مكادو" 3-2، و"افشين نوروزي" على "جيسوس كانترو" 3-2.

وكان منتخب ايران على مدى مشواره في البطولة التي انطلقت 29 ابريل/نيسان، قد خسر امام كازاخستان وفاز على كل من بورتريكو والولايات المتحدة.

علما أن منتخب ايران وليتصدر المجموعة عليه انتظار نتيجة لقاء منتخبي اميركا وكازاخستان.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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