تأهل أولمبيك مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي، بشق الأنفس، رغم الخسارة أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 1-2 ا الخميس في إياب الدور قبل النهائي.

تقدم سالزبورج بهدفين، لأمادو حيدرا، وبونا سار بالخطأ في مرماه، بالدقيقتين 53 و65، بينما سجل رولاندو هدف مارسيليا الوحيد بالدقيقة 116، بعد التمديد للوقت الإضافي، ليصعد الفرنسيون بفضل الفوز ذهابًا 2-0 في فيلودروم.

خاض الفريقان اللقاء بفلسفة مختلفة، حيث اعتمد رودي جارسيا مدرب مارسيليا على خطة 4-2-3-1، بينما اندفع ماركو روس مدرب الفريق النمساوي، بخطة أكثر هجومًا 4-3-1-2.

من جهة أخرى تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى نهائي الدوري الأوروبي الخميس، بعد فوزه على ضيفه آرسنال الإنجليزي، بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان أتلتيكو مدريد، قد فرض التعادل 1-1، على آرسنال، ذهابا، في ملعب الإمارات، الخميس الماضي، ليحطم حلم آرسنال، في العبور للمباراة النهائية وإمكانية حصد اللقب، من أجل ضمان المشاركة في دوري الأبطال، الموسم المقبل.

كما أنهى الفريق المدريدي فرص آرسين فينجر، مدرب الجانرز، في توديع فريقه بالتتويج ببطولة، بعدما أعلن المدرب الفرنسي رحيله بنهاية الموسم.

سجل هدف اللقاء دييجو كوستا، في الدقيقة (45+2)، بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي أنطوان جريزمان.