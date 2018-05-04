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رقم الخبر: 218551 تاريخ النشر: أيار 04, 2018 الوقت: 15:36 الاقسام: رياضة  
ثورة ضد التحكيم الأوروبي تتصدر الصحف الإيطالية

ثورة ضد التحكيم الأوروبي تتصدر الصحف الإيطالية

استمر الجدل التحكيمي الذي أُثير خلال مباريات الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، مسيطرًا على الصحف الإيطالية، خاصة بعد وداع روما للمنافسة أمام ليفربول.

وخرج روما من نصف نهائي دوري الأبطال، بعد الهزيمة (7-6) في مجموع المباراتين، اللتين شهدتا أخطاءً تحكيمية أثرت على الفريق الإيطالي بحسب ما وصفته الصحف ومسؤولي نادي العاصمة عقب المباراة.

ركزت صحيفة "توتو سبورت"، على التحكيم الأوروبي، وقالت: "الجميع اتحدوا ضد كولينا، يوفنتوس وبايرن ميونخ ونابولي وروما اتحدوا ضد رئيس هيئة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد التعرض لأخطاء خطيرة للغاية في أوروبا".

وأضافت: "موراتي يُثير الجدل، قصة يوفنتوس وإنتر لا تنتهي، إنها دائمًا قصة مشابهة"، في إشارة إلى الجدل التحكيمي خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي، واقتراب اليوفي من الفوز بالاسكوديتو بعد الفوز (3-2).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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