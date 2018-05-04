وخرج روما من نصف نهائي دوري الأبطال، بعد الهزيمة (7-6) في مجموع المباراتين، اللتين شهدتا أخطاءً تحكيمية أثرت على الفريق الإيطالي بحسب ما وصفته الصحف ومسؤولي نادي العاصمة عقب المباراة.
ركزت صحيفة "توتو سبورت"، على التحكيم الأوروبي، وقالت: "الجميع اتحدوا ضد كولينا، يوفنتوس وبايرن ميونخ ونابولي وروما اتحدوا ضد رئيس هيئة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد التعرض لأخطاء خطيرة للغاية في أوروبا".
وأضافت: "موراتي يُثير الجدل، قصة يوفنتوس وإنتر لا تنتهي، إنها دائمًا قصة مشابهة"، في إشارة إلى الجدل التحكيمي خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي، واقتراب اليوفي من الفوز بالاسكوديتو بعد الفوز (3-2).